Was kann man gegen Wintermüdigkeit tun?

Die einen nennen es Jet-Lag, die anderen verteufeln den Zeitwechsel Ende Oktober sowieso. Gemacht wird es trotzdem: Am letzten Sonntag im Oktober drehen wir die Uhr zwischen 2 und 3 Uhr morgens um eine Stunde zurück. Im Prinzip gar nicht schlecht, möchte man meinen. Immerhin können wir so eine Stunde länger schlafen. Zu kurz gedacht! Denn wie eine Umfrage einer deutschen Krankenkasse zeigt, fühlen wir uns trotzdem wie gerädert.