Es war einmal ein Stück Stoff. Das lag lange auf der faulen Haut. Es lag in Bahnen umher, es schob eine ruhige Kugel. Dann tobte ein Sturm um die Welt. Die Menschen hatten Angst, sie brauchten einen Helden. Aus dem trägen Stück Stoff wurde eine Maske, die das panische Gesicht der Erdenkinder vor der Pandemie schützte. Plötzlich war sie überall. Man kürte die Schönste, machte sie zum Bestandteil grossartiger Looks. Doch glücklich war die Maske nie. Zwar passte sie irgendwie zum T-Shirt und der Tasche ... Aber richtig funken wollte es nicht. Sie wollte die Verantwortung teilen, brauchte einen Partner an ihrer Seite. Einen, der aus ihrem Holz geschnitzt war. Aus ihrem Stoff geschnitten. Einen, der ihr immer nah sein konnte. Und da man Liebe immer dort findet, wo man sie am wenigstens erwartet, entdeckte die Maske ihr Gegenstück am Hinterkopf. Ja, am Pferdeschwanz. Da sass er, der Prinz auf dem weissen Schimmel: der Scrunchie.