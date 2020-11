Zwar habe ihr die Rolle als Second Lady gefallen, schreibt Jill in ihrer Biografie «Where the Light Enters». «Aber in der Rolle als Dr. B. fühlte ich mich immer am meisten zu Hause.» Ihren Job als Professorin am Community College will sie behalten, wenn sie First Lady wird. «Ich will den Lehrerberuf aufwerten.»