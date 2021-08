Unter der Hüftjeans trägt man keine Tangas mehr

Wir erinnern uns. Nicht unbedingt nur an die späten Neunziger und die Nullerjahre, in denen die Hüfthose (in ganz eng) ihren Höhepunkt feierte – und mit ihr der String-Tanga, der un- aber auch manchmal beabsichtigt darunter hervor ragte. Wir erinnern uns auch an den letzten (sowie den vorletzten) Sommer. Als sie und er überall zu sehen waren. An Bella Hadid, an Emily Ratajkowski, um nur ein paar Frauen in tiefer Jeans und hohem String zu nennen. Die Kombination aus Low-Waist-Hose und sichtbarer Unterwäsche ist schon länger wieder da. Das hat Riri nicht erfunden.