Mit Pelvic Cutouts ziehen wir untenrum blank

Taille, Dekolleté, Bein à la Angelina Jolie und passend zur Covid-Impfung sogar der Oberarm – in Sachen Mode wurde in den vergangen Jahren durch Schlitze und Cutouts freigelegt, was das Zeug hält. Nun erlangt eine neue, in der Vergangenheit eher verhüllte Körperregion das Spotlight. Vorhang auf für das Becken!