Maxikleider im Hochsommer? Puh, das ist doch viel zu … heiss – bis jetzt. Denn mit einem kleinen, aber sehr feinen Update, können sich ab sofort auch Schnell-Schwitzer in lange Gewänder hüllen. Nachdem beim Naked Dress in der Vergangenheit geschlitzt, mit Mesh überdeckt oder einfach komplett an Textil gespart wurde, tragen wir nun hauptsächlich Loch. Oder viel mehr: geometrisch in Szene gesetzte Aussparungen.