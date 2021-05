Huch, haben wir uns etwa im Jahr geirrt? Ist es schon wieder 2002? Die Hochzeit von Low-Rise-Jeans, getönten Sonnenbrillen und eben – Achtung, da müssen wir jetzt alle ganz stark sein – Zick-Zack-Scheiteln? Die richtige Antwort lautet: Nein, ihr steckt immer noch in 2021 fest. Dem Jahr, in dem wir uns an allerlei Trends aus den 90s und 00s bedienen und Bella Hadid den zackigen Scheitel wieder trendy macht.