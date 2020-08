Zoë Kravitz macht die Low-Rise-Hose wieder cool

Geht es um Hosen, gibt es zwei Lager: Die einen können den Bund gar nicht hoch genug schnallen und die anderen mögen ihn lieber lässig auf der Hüfte. Ich gehöre definitiv zum ersten Team. Ob ich mich nun in eine Jeans, meinen Midi oder in die gute alte Stoffhose hülle, das Unterteil sitzt in der Regel in der Taille. In Sachen Mode bin ich damit seit Jahren ziemlich gut gefahren: Der High-Rise-Schnitt galt als Trend.