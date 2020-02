Warum alle Männer die Jeans hassen, die wir lieben

Gehört ihr wie wir zu Gattung der Millennials? Dann könnt ihr euch mit ziemlicher Sicherheit noch an die Tage erinnern, an denen unsere Hosen so tief sassen, dass man beim Laufen Angst haben musste, gleich nur noch im Höschen dazustehen. Ach nein, falsch, die gab es damals ja auch (fast) nicht. Was wir stattdessen drunter trugen, waren Tangas aus nicht viel mehr als ein paar Schnüren. Die wurden so hoch gezogen, dass sie aus dem Hosenbund herausschauten. Viel war dazu nicht nötig, schliesslich reichten die Jeans gerade so übers Schambein. Unsere Eltern machten sich Sorgen um die Gesundheit unserer Nieren (auch, wenn wir es nie zugegeben hätten, wir hatten immer kalt), das andere Geschlecht freute sich über den Trend zum knappen Outfit.