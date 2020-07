Wir schlüpfen jetzt in Puppenschuhe

Während Mary-Janes, wie sich die Puppenschuhe für echte Menschen nennen, lang als altbacken galten, machten sie Gucci oder Miu Miu in den letzten Saisons wieder cool. So hip, dass die gemütlichen Treter auf eleganten Anlässen eine gute Alternative zu High Heels sind. Wer hat schon Lust, sich in seiner Lebensqualität von schmerzenden Füssen einschränken zu lassen? Wir jedenfalls nicht.