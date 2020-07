Foxy Eyes statt Facelift? Ja, das geht!

Erinnert ihr euch an die Headache-Pose, die vor ein paar Jahren einen Riesen-Hype bei Instagram auslöste? Nun, sie ist wieder da. Dieses Mal allerdings als Make-up-Trend, der einfach kein Ende zu nehmen scheint. Sein Name? Foxy Eyes. Seine Aufgabe? Perfekte Mandel-Augen und ein Facelift to go, ganz ohne Operation (Anm. d. Red.: Etwaige Personen, die trotzdem beides durchziehen, sind nicht ausgeschlossen).

Wieso der Name?