Vorhang auf für das … äh den Vorzeige-Pony

Wie der Name bereits verrät

Curtain Bangs werden in der Mitte des Gesichts geteilt und in Richtung der Schläfen drapiert. Die Frisur lässt das Gesicht schmaler wirken und die Züge sanfter. Wer eine hohe Stirn oder ein rundes Gesicht hat, knackt den Pony-Jackpot. Euch stehen die Curtain Bangs besonders gut. Anders sieht es bei Schnitt und Haarstruktur aus. Egal ob glatter Longbob, lockige Wallemähne oder verwuschelter Vokuhila – Curtain Bangs freunden sich mit jeder vorgegebenen haarigen Umgebung an.