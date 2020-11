2. Face Mapping

Beim perfekten Pony spielt die Gesichtsform eine grosse Rolle:



Rundes Gesicht: Frauen mit rundem Gesicht sollten darauf achten, dass der Pony ihr Gesicht nicht unnötig zusammenstaucht. Ein längerer und seitlicher Pony – egal ob auf einer oder zu beiden Seiten – kann das Gesicht sogar optisch etwas verlängern.



Ovales Gesicht: Längere Gesichter werden von schwereren Ponys nicht erdrückt. Das bedeutet, du bist quasi wie für einen Pony gemacht. In der Auswahl hast du freie Hand und kannst dich auch an schwerere Ponys herantrauen.



Herzförmiges Gesicht: Alles geht.



Eckiges Gesicht: Eckige Gesichter sollten darauf achten, dass ihr Pony nicht zu kantig wirkt. Viel eher sollte er etwas länger sein und weich zur Seite fallen. Das kann dem Gesicht ein paar weiche Rundungen verleihen. Tipp: Der Curtain Fringe Pony passt hier am besten.