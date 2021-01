Bella verpasst diesem Frisuren-Trend ein Upgrade

Sie ist erst Ende 1996 geboren, kann sich also vermutlich nur noch dunkel an die 90er-Jahre erinnern. Trotzdem – oder gerade deswegen – ist Model Bella Hadid bekennender Fan des Pop-Jahrzehnts. Seien es kleine Sonnenbrillen, Crop Tops, Choker oder Baggy Pants, Bella tobt sich modisch gern zwischen No Doubt, den Spice Girls und Aqua aus. Ihr jüngster Throwback-Moment? Umspielt ihr Gesicht. Jap, die 24-Jährige trägt jetzt Blocksträhnen. Mit Twist! Aber eins nach dem anderen.