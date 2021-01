Haltet euch an diese 3 goldenen Pausen-Regeln!

Wir haben es ja kommen sehen: Büros sind wieder Sperrzone. Damit die Fallzahlen weiter sinken, heisst es erneut: Gearbeitet wird ausschliesslich von zu Hause. Das kann ganz schön aufs Gemüt schlagen. Denn entweder ist man schrecklich einsam oder total genervt von seinen Mitbewohner*innen, oft müssen Küchen- oder Esstisch als Arbeitsplatz herhalten und Berufs- und Privatleben verschmelzen plötzlich still und heimlich miteinander. Damit wenigstens Letzteres verhindert wird, gilt es, streng mit sich selbst zu sein. Die Versuchung, sich schnell nebenher was zwischen die Zähne zu schieben ist gross. So spart man scheinbar Zeit und kann ja dann früher Schluss machen. Das Blöde: Man macht es nicht. Was vor hat man After Work eh nicht – wieso also nicht schnell noch ein paar Mails schreiben?