Ist man zusammen wirklich weniger allein?

«Einsamkeit hat viele Namen» jammerte Schlagerjunge Christian Anders 1974 schmachtend. 30 Jahre später dudelte ein verzerrtes «Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody for my own» aus allen Radios. Nach dem Welthit von Akon bastelte die deutsche Band Polarkreis 18 im Jahre 2008 quasi ein ganzes Lied um die menschliche Leere: Wochenlang hatte man den monotonen Refrain «Allein, allein! Allein, allein!» im Ohr. Alleinsein ist menschlich. Und in Zeiten der Pandemie sogar notwendig. Das klingt traurig. Vielleicht ist Christian Anders genau deswegen Verschwörungstheoretiker geworden.