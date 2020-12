Schnelle Rezepte fürs Mittagessen im Home Office

Kartoffelpfanne

Am Abend im Dampfkochtopf festkochende Kartoffeln garkochen und auskühlen lassen. Die Kartoffeln in Scheiben in einer Bratpfanne mit etwas Olivenöl anbraten, halbierte Artischockenböden (aus der Dose) und Feta-Käse dazugeben und in der Pfanne lassen, bis der Käse etwas schmilzt. Mit etwas Salz (Achtung: der Feta ist schon salzig) und Pfeffer abschmecken.