Das habt ihr mit Kartoffeln immer falsch gemacht

Fehler Nr. 1: Kartoffel in Alufolie backen

Die gute alte Baked Potato ist ein Klassiker. Die Knolle einfach in Alufolie einwickeln, ab in den Ofen und fertig? Das ist keine gute Idee. Durch das Backen in der Folie wird zwar die Hitze eingeschlossen, die Feuchtigkeit aber auch. Dadurch wird die Kartoffel eher gedämpft statt gebacken. Das kann dazu führen, dass sie matschig wird. Ausserdem braucht die Folienkartoffel so viel länger, weil erst die «Verpackung» erhitzen muss, ehe der Erdapfel selbst anfängt zu garen. Damit die perfekte Ofenkartoffel schön fluffig und nicht trocken wird, einfach mit der Gabel ein paar mal einstechen, mit etwas Salz und Öl einreiben und ohne Folie in den Ofen schieben. Die könnt ihr dann immer noch verwenden, um die Baked Potato warmzuhalten.