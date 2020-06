So backt ihr den Hype-Olivenölkuchen easy selbst

So sieht ein Instagram-Skandal zu Coronazeiten aus: Kylie Jenner bekommt einen Kuchen zugeschickt, der dem perfekt-trainierten Pfirsich-Po der Milliardärin in Sachen Saftigkeit in nichts nachzustehen scheint. Sie schneidet schief ein Mini-Stück heraus und das Internet beschimpft sie als Psychopatin. Kylie legt nach und setzt ihr Messer in der Kuchenmitte an, aus der sie ein rundes Stück herausschneidet. Ja, wir müssen bei diesem Anblick auch schlucken. Vor allem müssen wir aber daran denken, wie unfassbar saftig dieser Kuchen aussieht. Womit haben wir es hier zu tun? Und wo bekommen wir auch so einen her?