Pancake Cereal erobert unsere Frühstücks-Bowl

Was das sein soll? Im Grunde genommen einfach Pancakes in Miniaturform. Wo da die Cereals bleiben? Gute Frage. Mit Müsli oder Kornflakes hat dieser Frühstücks-Trend nämlich eigentlich nur das Format gemein – und dass man die Pancakes neu löffelt, statt mit Messer und Gabel zu essen. Anstelle von Milch kommen aber Butter und Ahornsirup on top. Wir müssen schon zugeben: ein sehr fotogenes Stillleben.