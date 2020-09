Schlechte Zähne schaden Schwangerschaft und Herz

Wer nicht richtig putzt, erhöht die Chance auf einen Schlaganfall

Über 800 Bakterienarten tummeln sich in unserem Mund. Die meisten von ihnen wehren gefährliche Krankheitserreger ab und schützen die Mundschleimhaut vor Infektionen. Gerät die Mundflora wegen mangelnder Hygiene aus dem Gleichgewicht, greifen die Bakterien den Zahnschmelz an, oder es kommt zu entzündlichen Veränderungen des Gewebes wie bei einer Parodontitis. Bei tiefen Zahnfleischtaschen haben die Keime leichtes Spiel. Sie dringen problemlos in den Blutkreislauf ein und verteilen sich mit dem Blut im gesamten Körper. Die gefährlichen Bakterien verursachen Entzündungen im ganzen Körper, lagern sich in den Gefässwänden ab. Es kommt zu Kalkablagerungen. Patienten, die unter chronischen Zahnfleischentzündungen leiden, haben laut Studien ein 2,7-fach höheres Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden. Das Schlaganfall-Risiko ist sogar um das 2,8-Fache erhöht.