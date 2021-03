… endlich mal Mut zur Lücke

Tanga hoch. Hose runter. So hoch wie nötig. So tief wie möglich. Besonders in den Nullerjahren stand der Look hoch im Kurs. Wurde mit stolz Trend genannt. Die Verkaufszahlen von Victoria's Secret-Strings stiegen um 80 Prozent. Einige der berühmtesten Frauen der Welt (genannt Paris Hilton) liessen ihre Unterwäsche über dem tief sitzenden Bund ihrer Hosen hervorblitzen.