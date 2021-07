Resümee der Haute Couture-Show

Willkommen zurück, liebe Fashion Week!

Stellt euch vor, es ist Fashion Week und – nach über einem Jahr pandemiebedingter Mode-Pause – gehen alle wieder hin. So geschehen gerade an den Haute Couture-Schauen in Paris. Während die Laufstege das Leben mit knallbunten Stoffen feierten, blühten auch die Strassen von Paris wieder auf. La vie en rose!