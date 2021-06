Rot + Pink = DIE Sommerkombination

Es gibt eine Plattitüde, die zwei gegensätzlichen Polen das grosse Glück zuschreibt. Plus klebt an Minus. Die Schöne liebt das Biest. Avril Lavigne singt: «He was a punk. She did ballet. What more can I say? He wanted her. She'd never tell. Secretly she wanted him as well.» Gegensätze ziehen sich an.



Andere wiederum vertreten die Antithese. Binden sich an Gleichgesinnte. Man spreche dabei von «Similarity Attraction», erklärt ein Psychologe gegenüber der FAZ. Das Ähnliche sei vertraut, das Ähnliche sei anziehend. Ob dieses Phänomen auch auf Farben zu übertragen ist? Modedesigner*innen bejahen.



Silvia Venturini Fendi kreierte für Fendi ein rotes Hemdkleid mit kegelförmigen Ärmeln und komplettierte den Look mit Handschuhen, hohen Socken mit Markenemblem, High Heels und Täschchen – in Pink.