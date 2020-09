Der neue Karl ist ... Trommelwirbel ... Kim Jones

Logo? Logo.

Karl Lagerfeld, der im Februar letzten Jahres starb, entwarf seit 1965 für das italienische Luxushaus Fendi, seit Jahrzehnten schon in Zusammenarbeit mit Silvia Venturini Fendi, die nach Lagerfelds Tod fürs Erste die Fäden in Hand nahm. Der Deutsche hatte Fendi mit schweren Pelzmänteln gross gemacht, den römischen Brand dann in einen Jungbrunnen geschubst. Winzige Fendi-Bags baumeln nun an allen wichtigen Armen und das damals von Lagerfeld kreierte Doppel-F-Logo ist ein Statussymbol, das man inzwischen vielleicht besser kennt als den Mercedes-Stern.