Ein erster Blick auf die Designs von Kreativdirektor Daniel Lee wurde somit nur einem kleinen Kreis an Auserwählten gewährt. Alle anderen wissen bloss, dass die Show stattfand und es anschliessend eine Aftershowparty im Soho House in Berlin-Mitte gab. Letzterer Anlass sorgt auf Instagram für viel Kritik. Auf den wenigen Bildern, die in dieser Nacht gepostet (und wieder gelöscht) wurden, standen die Leute näher aneinander, als sie gedurft hätten. Niemand war mit Mundschutz zu sehen.