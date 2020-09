Was wir von Pradas Sommerkollektion 2021 lernen

Die Gratwanderung zwischen Technologie und Menschlichkeit, die die Pandemie so sehr forciert, und die uns einerseits näher zusammenbringt aber auch weiter auseinandertreibt, war Hauptanknüpfungspunkt für Miuccia Prada und ihren neuen Partner Raf Simons. Nach Dior und Calvin Klein ist der nun in Mailand gestrandet und soll Prada in den Jungbrunnen stossen. Was wir sehen ist minimalistisch, hat was von Techno, viel von der Lockdown-Melancholie – mit einer Messerspitze Poesie. Was wir nächsten Sommer wie tragen werden? Die Galerie lüftet jedes Geheimnis.