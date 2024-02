Wer einen ähnlichen Job hat wie wir, der sitzt tagsüber viel. An Schreibtischen, in Meetingräumen, in Bus und Bahn. Wer ähnliche Hobbys hat wie wir, der sitzt auch abends viel. An Esstischen, auf Sofas, an Bartresen oder in Kinosesseln. Das geht erstens auf den Rücken und tut zweitens nichts für unsere Gelenke und Muskeln. Hievt man die eingerostete Kiste dann abends ins Bett, klingt der Tag oft noch nach, drückt uns schwer in die Federn. An Entspannung und erholsamen Schlaf ist da erst mal lange nicht zu denken. Ein Teufelskreis, der uns am nächsten Morgen gerädert in den neuen Tag straucheln lässt. Aber ein Teufelskreis, aus dem wir ausbrechen können, weiss Psychiaterin und Schlafmedizinerin Dr. Nishi Bhopal.