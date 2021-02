Es war ein Aufstand. Junge Frauen liessen ihre Schultern hängen, die Brust einsinken und den Rücken zu einem Buckel zusammensacken. So posierten sie auf Bildern in den Zwanzigern. Das Lümmeln der Partygirls – in London, New York und Berlin. Eine Revolte gegen Disziplin und Anstand. Und gegen das Korsett. Da wurden Frauen nämlich die ganzen vielen Jahre davor hineingezwängt.