Diese Übungen helfen gegen den lästigen Blähbauch

2. Der rotierende Holzhacker

Diese Übung ist was für die guten, alten Bauchmuskeln. Gerne wieder hüftbreit platzieren und dann in die Hocke gehen, während die Hantel an der Aussenseite des rechten Oberschenkels startet. Spannt den Po an und zieht den Körper mithilfe des Rumpfes in eine Drehung in die entgegengesetzte Richtung: vom niedrigen Startpunkt über die Schulter in die volle Streckung der Rotation. Die Knie sollten dabei immer leicht gebeugt bleiben. Die Füsse dürfen sich drehen und die hintere Ferse kann sich vom Boden abheben, wenn man sich von ihr wegdreht.