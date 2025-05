Um einen Extra-Trainingseffekt auf die Bauchmuskeln zu erzielen, arbeitet man am besten mit den Knien. Dafür bei der Ausgangsposition an klassischen Liegestützen orientieren: Nicht auf die Unterarme, sondern auf die Hände aufstützen. Mit den Armen eine gerade Linie bilden und die Hände direkt unter den Schultern platzieren. Nun, beginnend mit dem rechten Bein, das Knie unterm Körper diagonal zum linken Ellenbogen heranziehen, kurz halten und wieder in die Grundposition zurückfinden. Dann das Gleiche mit der anderen Seite wiederholen.