Da Magen und Darm in dieser Phase noch besonders gereizt sind, ist es während dieser Zeit umso wichtiger auf gut verträgliche Lebensmittel zu setzen. Um unseren Körper nicht gleich wieder zu überfordern, helfen Haferschleim, fettreduzierte Brühe, Reiswaffeln, Toastbrot und der gute alte Zwieback. Zudem ist es besonders wichtig auf genügend Flüssigkeit zu setzen, da wir in den Tagen zuvor deutlich an Wasser verloren haben. Neben stillem, nicht zu kaltem Wasser eignet sich dazu ungesüsster Kamillen- und Schwarztee. Cola ist in diesen Tagen wegen des entwässernden Koffeins übrigens überhaupt keine gute Idee.