Wie bekämpft man Winkearme?

Habe ich zu ungesund gegessen? Zu selten Sport gemacht? Zu oft faul auf dem Sofa gelegen? Wenn wir mit einer Problemzone zu kämpfen haben, suchen wir die Schuld oft bei uns – aber Selbstmitleid bringt uns bei Winkearmen nicht weiter! Denn wir können nur zu einem gewissen Grad etwas dafür. Männer haben zum Beispiel das Glück, dass sie von schlaffen Oberarmen – genau wie von Cellulite – weniger stark betroffen sind als wir Frauen. Warum? Das hat mit den Hormonen, dem Körperbau und der Muskelmasse zu tun... Von letzterer besitzen wir Frauen biologisch bedingt leider etwas weniger als die Männer. Ja, diesen ungerechten Fakt gilt es zu akzeptieren – das heisst aber nicht, dass wir uns darauf ausruhen müssen. Mit drei einfachen Übungen, die ihr fast überall und zu jeder Zeit machen könnt, bekommt ihr eure Oberarme bis im Frühling garantiert wieder in Tank-Top-Form.
1. Dips
Alles, was ihr für diese Übung braucht, ist ein Stuhl oder ein Sofa – oder eine Stufe im Freien. Mit den Händen stützt ihr euch auf der Kante ab und senkt – oder eben «dipt» – den Po langsam Richtung Boden (höchstens so weit, bis eure Arme einen rechten Winkel bilden). Dann drückt ihr den Po mit den Armen wieder nach oben in die Ausgangsposition. Nach ein paar Wiederholungen sollten eure Oberarm-Muskeln zu brennen und das Fett (hoffentlich) zu schmelzen beginnen.
2. Biceps Curls
Mit einer Hantel wird der Bizeps bei dieser Übung richtig beansprucht und das Muskelwachstum angekurbelt. Die Füsse stellt ihr hüftbreit ab, die Knie sind leicht gebeugt und mit dem Gewicht in der Hand winkelt ihr den Unterarm so an, dass die Handfläche mit der Hantel nach innen zeigen. Der Oberarm bewegt sich nicht und bleibt eng am Körper. Das Ganze wiederholt ihr mit jedem Arm zwölf Mal und macht insgesamt drei Runden davon.
3. Seitenheben
Wer noch ausreichend Kraft hat, kann die Hanteln für diese Übung gleich in den Händen behalten und sich aufrecht hinstellen – wichtig: Achtet darauf, dass euer Rücken dabei schön gerade ist. Eure Arme liegen zuerst gestreckt seitlich am Körper und dann hebt ihr sie langsam bis auf Schulterhöhe an, sodass ihr von vorne ausseht wie ein T. Anschliessend senkt ihr sie wieder und macht davon drei Sätze mit acht bis zwölf Wiederholungen.
Gutes Dippen, Curlen und Heben!