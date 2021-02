6 Puzzles, die sowohl Kopf als auch Auge stimulieren

I. Zeitgenössische Kunst auf Schweizer Pappe

Moirée bezeichnet sich selbst als Karton-Galerie. Das Zürcher Projekt von Annina Müggler fand seinen Anfang in deren Wohnzimmer, als sie entspannt, aber doch etwas uninspiriert mit einem Glas Wein vor einem Puzzle-Haufen sass. Ihr Anspruch war es ab sofort, Motive auf die Tische der Nation zu schicken, an denen man sich auch nach etlichen Stunden nicht sattsieht. In der ersten Edition kann man in ekstatischer Ruhe Werke von drei ihrer Lieblingskünstler zusammenbasteln: Da ist ein Portrait von Walter Pfeiffer, ein Stilleben von Shirana Shahbazi und eine «Blume im Haar» von Larissa Hofmann.

projectmoiree.ch