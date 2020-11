Wichtige Tipps für ambitionierte Yoga-Anfänger

3. Lernt von den Besten

Yoga ist wahnsinnig vielseitig. Deshalb solltet ihr gerade am Anfang verschiedene Stellungen und Arten ausprobieren, um eure Yoga-Richtung zu finden. So lernt ihr nicht nur euren Körper kennen, sondern bringt auch Abwechslung in eure Praxis. Zu Beginn macht es Sinn, ein paar erste Lektionen bei einem Yogalehrer zu nehmen. Denn in der Praxis können sich leicht kleine Fehler einschleichen, die man besser früh korrigiert, um später keine Schäden davonzutragen.