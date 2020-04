Welche Yoga-Art passt zu euch?

Schlendern wir durch die leeren Strassen, fällt auf, dass dort vor allem zwei Arten von (geschlossenen) Geschäften dominieren: Burger-Restaurants und Yoga-Studios. Wir würden jetzt mal vermuten, ihr habt euch an beidem schon probiert. Während man bei Ersteren den Favoriten schnell gefunden hat, ist die Wahl der richtigen Variante der Trendsportart nicht so leicht getroffen. Statt des selbsterklärenden Begriffs «Cheesburger», schwirren dort konfuse Kategorisierungen wie Hatha, Birkram oder Ashtanga übers Menü. Woher sollen wir wissen, was die überhaupt bedeuten, geschweige denn, was beim jeweiligen Kurs auf uns zukommt?