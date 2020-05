In der Quarantäne mögen wir ja so manches ausprobiert haben. Da wäre zum Beispiel das Backen von berühmten Bananenbroten und floralen Focaccias, das Basteln von Corona-Schutzmasken und klar, das Nachturnen sämtlicher Workout-Videos. Was wir dabei im besten Fall gemacht haben? Schwitzen. Das Eklige: Während der nächsten Yoga-Stunde werden wir unser Gesicht mit Sicherheit genau in eine dieser Stellen drücken, auf der schon mal der ein oder andere Tropfen unserer Körperflüssigkeit gelandet ist. Leider ist Schweiss nicht alles, was sich mit der Zeit auf unserer Matte sammelt. Wollt ihr wirklich wissen, was sich da sonst noch so tummelt? Okay, jetzt besser stark sein: Es wimmelt dort quasi nur so vor abgestorbenen Hautschüppchen, Schmutz, Bakterien, Talg und ausgeschwitztem Gewebewasser – jap, widerlich.