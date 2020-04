Unsere Top-Youtube- und IGTV-Workouts für zu Hause

Booster Transform - IGTV

Wer hier aufmerksam mitliest, der weiss: Ohne Reformer-Pilates wäre ich nicht der Mensch, der ich bin. Zumindest optisch. Dann wären die Arme schwächer, der Po flacher und der Bauch bloss eine homogene Masse ohne ominöse Muskelpäckchen. Inzwischen darf ich aus gewissen Gründen nicht mehr aufs Foltergerät in einem der drei Zürcher Studios steigen, kann aber mit einem Handtuch effektiv meinen Boden wischen und an der Wand auf unsichtbaren Stühlen sitzen.

Bitte, was? Per Lessons auf Instagram hat es das Booster-Team geschafft, die Übungen, die man sonst auf dem Pilates-Schlitten performed, auf den Wohnzimmerboden zu übertragen. So slidet es sich auf einem Kissen oder Handtuch (meiner Meinung nach) auf dem Parkett noch härter als auf dem Reformer, statt an Kabeln zieht man jetzt an Wein- oder Wasserflaschen und zur Balance darf man sich manchmal an einen Stuhl krallen. Inzwischen kann man aus rund sieben «Home Lagree Workouts» mit verschiedenen Trainern wählen – immer, überall, so oft man will oder live und ganz umsonst. Wobei: Umsonst ist beim Boostern gar nix. No pain, no gain.

Linda Leitner, stv. Ressort-Leitung Style / Body&Health