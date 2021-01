Was tun?

Aber nicht versagen, Style Online fragen: Vorhang auf für spezielle Sprays! Beinhalten sollte so eins Benzoylperoxid oder Salicylsäure. Letztere erweist sich als besonders wirksam, da sie das Keratin der Haut auflöst. Sie schafft es, in die Poren einzudringen, um abgestorbene Hautzellen aufzulösen. Beide Inhaltsstoffe tragen ausserdem dazu bei, die oberste Schicht der Haut abzustossen, was dazu beiträgt, dass die Poren klar und frei von zukünftigen Ausbrüchen bleiben. Cleanser mit Benzoylperoxid töten Akne verursachende Bakterien ab und reduzieren Entzündungen rund um die infizierte Pore.