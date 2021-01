Ihr wollt den Look aus «Bridgerton»? Kriegt ihr!

Wer wo wie kommt – alles eine Frage des Kostüms (und der Aufklärung)

Wenn sich die anfangs so unschuldige Daphne bald ständig zu den Bauchmuskeln ihres Simons durchgräbt, ihre kleine Schwester Eloise sich der Heiratswut verwehrt und Penelope aus der optisch schrillen Nachbarsfamilie von Eifersucht geplagt wird, dann passiert das in einem luxuriösen Strudel aus Stoffen und Farben. Der Kleiderschrank der Londoner High Society trägt die ästhetische Handschrift eines Historiendramas, atmet aber Skandal und Moderne. Verantwortlich für die 5000 verschwenderischen Looks ist die 71-jährige New Yorkerin Ellen Mirojnick, die sich bereits für die Kostüme in «Wall Street» und «Basic Instinct» verantwortlich zeichnete. «Ich habe die Regency-Ära in London anhand von Zeichnungen und Gemälden studiert. [...] Wir wussten, dass wir die Farbpalette und Stoffe ändern mussten, also ging ich vom 19. Jahrhundert sofort in die 1950er und 1960er. Die ‹Christian Dior: Designer of Dreams›-Ausstellung im Victoria & Albert Museum in London bot eine Fülle an Inspirationen», so Mirojnick gegenüber der Vogue.