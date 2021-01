5 Trendfarben, die uns aus dem ewigen Grau retten

Zu gefühlt nachtschlafender Zeit schälen wir uns morgens aus den Federn, tapern durchs Dunkel. Statt eines in den Augen kitzelnden Feuerballs steht einige Zeit später ein dichter Schleier am Himmel. Wohin man auch schaut, fahle Gesichter und tristes Grau. Nein, das soll so nicht weitergehen. Wir wollen gelbe Sonnenstrahlen, blauen Himmel und kunterbunte Blüten blühen sehen. Schwierig im Januar? Nicht, wenn man sich mithilfe der Pantone-Trendprognose Farbe um die kalte Nasenspitze fächert.