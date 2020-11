Die Nacktbilder, die Emily Ratajkowski nicht los wird

Im September diesen Jahres veröffentlichte Emily Ratajkowski einen Essay. «Buying myself back. When does a model own her own image?» Dort schrieb das Model über die vielen Arten, auf die Männer ihr Bild und ihre Person benutzt haben, um Geld zu machen. Ohne ihr Einverständnis. Da ist der angesehene Künstler, der eines ihrer Instagram-Bilder auf eine Leinwand drucken lässt und für tausende von Dollar verkauft. Da ist der Paparazzo, der sie verklagt, weil sie eines seiner Fotos von ihr auf ihrem eigenen Instagram-Account veröffentlicht hat. Und vor allem ist da der Fotograf, der sie – ein damals 20-jähriges, noch unbekanntes Model – während eines Shootings sexuell belästigt und später ein Buch mit Nacktfotos von ihr produziert und vertreibt.