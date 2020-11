Achselhaare, Dehnungsstreifen, müde Augen, Brustpumpen. Das klingt nach dir und mir. Nach echten Menschen. Nach echtem Leben. Dem wir auf Instagram so gerne entfliehen. Da scrollen wir dann durch porenlose Gesichter, makellose Körper, postkartenreife Ferien … um uns hinterher ungefähr zehnmal so schlecht zu fühlen wie vorher. Vielleicht, ganz vielleicht, sollten wir daran mal etwas ändern. Weniger Zeit auf Instagram verplempern, oder dort zumindest Leuten folgen, die unser eh schon am Boden vor sich hin zuckendes Selbstwertgefühl nicht noch mit weichgezeichneten Füssen treten.