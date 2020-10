Diese Klamotten waren früher obszön

Bestenfalls ziehen wir heutzutage das an, worin wir uns wohlfühlen. Wir greifen entspannt zur Jeans und entscheiden uns für mehr oder weniger Dekolleté. Wir haben die Qual der Wahl – zwischen kurzen, langen, engen und weiten Röcken und – Gott behüte – Hosen. An den Strand legen wir uns leger im Bikini – easy. Dass wir dafür vor nicht allzu langer Zeit als «zügellose Nudistinnen» beschimpft worden wären, kommt da etwas überraschend. So galt die Hose für Frauen lange Zeit als ganz besonders unsittlich. Sie betonte den Schritt und galt deshalb während der französischen Revolution als auffallend sexy.