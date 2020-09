«Zoom-Ästhetik» – ist das ein Wort? Hat die ewige Video-Call-Situation einen Look? Ja. Und zwar einen ohne Hose. Monatelang ging es nur um das Business-Outfit am Oberkörper, Make-up im Home Office und Zoom-Frisuren. Aber die Hose, die liess man klamaukig weg. Tote Hose eben. Man hat sie unter den Tisch gekehrt und gesperrt. Ob Männer wirklich mit Anzugshemd, Krawatte und Boxershorts vor dem Laptop sitzen? Und dann unüberlegt vor den Augen des gesamten Teams die Toilette aufsuchen? Wie auch immer: Das ein oder andere Meeting findet wieder im Büro statt und ja, wir haben Dinner-Dates und stossen in Bars an.

Und haben dabei eine Hose an. Kein Kleid, sondern eine spektakuläre Hose. Weil wir sie vermisst haben, sie so lange von der Bildfläche (dem Bildschirm) verschwunden war. Richtig guter Stoff am Bein verdient die absolute Aufmerksamkeit, jetzt wo wir wieder im Vollformat voreinanderstehen. Der Fokus rutscht nach unten.