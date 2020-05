Haben Meghan und Kate die Zoom-Frisur erfunden?

Offiziell mag Meghan Markle zwar kein Royal mehr sein. Gefeiert wie einer wird sie aber noch immer. Grund dafür sind vor allem die zahlreichen Wohltätigkeitsunternehmen, denen sie sich anschliesst. Eines, das ihr schon während ihrer Amtszeit als Herzogin besonders am Herzen lag, ist die britische Organisation Smart Works. Gemeinsam mit ihnen versucht Meghan, Frauen, die in schwierigen sozialen Umfeldern leben, mittels Workshops und Kleiderspenden den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern. Via Zoom-Meeting gratulierte sie nun einer jungen Frau, die durch Smart Works gerade eine Praktikumsstelle bekommen hat. Die gelassen wirkende Meghan trug ihre Haare während des Video-Calls für sie sehr untypisch halb offen, halb zu.