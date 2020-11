Heutige Mädchen seien zu brav, sagt Erziehungswissenschafterin Margrit Stamm in einem unserer Interviews. Solche Mädchen würden es später im Berufsleben nicht an die Spitze schaffen. Sie plädiert für mehr Dreck und gibt weitere Tipps für Eltern von Töchtern. Was müssen hingegen Eltern von Söhnen speziell beachten?

Ich finde es wichtig, dass wir die Kinder allgemein nicht so stark nach Geschlecht einteilen. Die Töchter sollen dreckeln, die Söhne aber auch genauso gern backen und drinnen spielen dürfen. Eltern sollten genau hinschauen: Was haben wir für ein Kind, was sind seine Bedürfnisse? Mädchen, die es schaffen, sich in männlichen Sphären zu etablieren, gewinnen an Ansehen, gelten als cool. Buben werden eher abgewertet, wenn sie gern Mädchensachen haben. Die Gesellschaft sorgt immer noch sehr gut dafür, dass Kinder sich geschlechtstypisch verhalten. Machen Sie es also wie Emily Ratajkowski: Schauen Sie, wie ist Ihr Kind, was hat es gern, was nicht. Natürlich muss jedes Kind auch Dinge tun, die es nicht so mag, weil es sie einfach braucht fürs Leben. Trotzdem sollten wir Kinder unterstützen sich selbst zu sein, auch wenn die Fähigkeiten nicht als geschlechtertypisch gelten.