Soll man die Kinder in verschiedenen Vereinen schnuppern lassen?

Ja. Wir haben das bei unserem Sohn auch so gemacht, schlugen ihm zum Beispiel Judo oder Schwimmen vor. Er wollte dann aber trotzdem in den Fussballclub, was mir zuerst missfiel. Wegen den vielen relativ lässigen Buben, die denken, sie seien die coolsten Typen auf der Welt, und ihren Eltern, die sie als zukünftige Ronaldos sehen. Doch unser Sohn wollte das unbedingt, und das war auch gut so: Er war ein eher feinfühliger Bub und lernte dort, sich durchzusetzen. Ebenso soll man einem Mädchen Ballettunterricht ermöglichen, wenn es das selbst will. Aber es daneben auch ermuntern, zum Beispiel in die Pfadi oder in den Blauring zu gehen. Wichtig sind Freizeitbeschäftigungen mit anderen Kindern, wo die Gemeinsamkeit im Vordergrund steht. Ein Nachbarmädchen von uns spielt Fussball – es ist unglaublich, wie sie sich verändert hat, auch seit sie mit Buben spielt. Eine Mannschaftssportart fordert Mädchen heraus. Das fördert den Teamgeist, und sie müssen robust werden und sich gegen andere Teams durchsetzen.