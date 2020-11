Jennifer Lopez liebt Creme Brulée. Das ist ihr Lieblingsdessert. Das brisante an der Geschichte ist aber nicht das «Was», sondern «Wie» sie das «Was» verzehrt. Einen Bissen Creme Brulée. Das ist ihr Lieblingsdessert. Mehr gönnt sie sich nicht. Woher wir das wissen? Vom New Yorker Instagram-Account «Deuxmoi». Dort, in den Stories, werden täglich Klatsch und Tratsch verbreitet. Und woher die es wissen? Von anonymen Tipps, die ihnen zugeschickt werden. Heisse Geschichten, alias Gerüchte über A-Promis.