Fruchtsäure-Peeling

Fruchtsäure-Peelings sind chemische Peelings, bei denen meist Glykolsäure verwendet wird. Die Fruchtsäure löst abgestorbene Hornzellen ab und reinigt die Poren. Weiter fördert es die Zellteilung. Die Hautoberfläche wird gestärkt, kann mehr Feuchtigkeit speichern und glättet sich. Ausserdem wirkt die Fruchtsäure aufhellend. Je nach Fruchtsäuren-Konzentration ist die Haut nach Behandlung kurze Zeit oder mehrere Tage gerötet. Ebenfalls kann es zu Hautschuppen kommen. Die Fruchstäure-Peelings müssen repetitiv durchgeführt werden um die Wirkung aufrecht zu erhalten.



Fraktionierte Lasertherapie

Diese Therapie ist sehr effizient. Mit dem Laser werden kleine Löchlein in die Haut gestanzt: Es kommt zur Neubildung des Bindegewebes und zur Straffung der Haut. Nach der Behandlung ist die Haut geschwollen, gerötet und krustig. Die Abheilung dauert mehrere Tagen bis wenige Wochen. Das Endresultat hält längerfristig an.



Microneedling

Das Microneedling ist zwar weniger effizient und benötigt mehr Sitzungen als die fraktionierte Lasertherapie, bei dunklen Hauttypen ist sie aber weniger problematisch. Hier werden ebenfalls kleine Löchlein in die Haut gestanzt, jedoch mit kleinen Nadeln. Es wird keine Wärme abgegeben, weshalb der Straffungseffekt durch die beim Laser applizierte Wärme entfällt.



Jetpeel

Beim Jetpeel wird ein Wasser-Gasgemisch mit mehr als 200 Meter pro Sekunde auf die Haut geblasen, was zum Peeling und somit zur Reinigung der Poren führt. Weiter können bei dieser Behandlung verschiedene Seren mehrere Millimeter tief in die Haut eingebracht werden. Das Hautbild wirkt erfrischt und ebenmässig. Um diese Wirkung Aufrecht zu erhalten, muss das Jetpeel jedoch repetitiv durchgeführt werden.



Photobionische Therapie

Diese sehr milde Therapie fördert die Durchblutung der Haut, wirkt entzündungshemmend und führt zur gesteigerten Kollagenbildung. Hier kommt primär Rotlicht zum Einsatz. Häufig wendet man die Photobionische Therapie bei entzündlichen Hauterkrankungen und als Anti-Aging-Massnahme an. Durch die Kollagenbildung kann es zur Porenverfeinerung kommen. Die Therapie sollte ebenfalls mehrere Male durchgeführt werden, um das Ergebnis beizubehalten.